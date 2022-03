Trova un portafogli in terra e lo tiene per sé: denunciato - Tuttoggi

Lo scorso dicembre un uomo residente ad Assisi e socio di una ditta del luogo era stato vittima di furto del portafoglio mentre si trovava a lavoro, e aveva denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Bastia.

Ora, i militari, al termine delle indagini, sono riusciti ad individuare l’autore del furto, un uomo di origini straniere residente a Perugia.

La visione dei filmati registrati dalle telecamere poste all’esterno della ditta della vittima ha, infatti, permesso di ricostruire tutta la dinamica: una persona, che per lavoro si trovava lì per effettuare una commessa, ha notato il portafoglio in terra, lo ha raccolto e, invece che chiedere di chi fosse e riconsegnarlo, lo ha messo in tasca e se lo è portato via.

Le verifiche effettuate dai militari hanno poi permesso di risalire all’identità dell’uomo, che ora è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto all’Autorità Giudiziaria di Perugia.