Trevi, domenica visita guidata organizzata dal circolo di lettura - Tuttoggi

"Un piccolo viaggio nel passato", curato da Franco Spellani

Il Circolo Di Lettura Trevi riparte organizzando una visita guidata attraverso il meraviglioso borgo trevano.

“Grazie alla guida dell’esperto Franco Spellani – si legge in una nota del circolo di lettura – scopriremo insieme tutte le curiosità storiche che nasconde e cela la magnifica Trevi. Un piccolo viaggio verso il passato per passare insieme, e in allegria, un pomeriggio che sicuramente resterà nel vostro cuore“.