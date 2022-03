Sul treno per Foligno senza green pass: costretto a scendere

La questione segnalata dalla polizia ferroviaria di Ancona ai colleghi umbri

Si era rifiutato di mostrare il green pass l’uomo, a bordo di un treno, segnalato dalla Polizia ferroviaria di Ancona. Nel pomeriggio di mercoledì sono intervenuti in stazione gli uomini del commissariato di Foligno, dopo la segnalazione della sala operativa di Ancona.

La storia del furto

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato, hanno preso contatti con il personale delle ferrovie che ha provveduto ad indicare il soggetto agli operatori. L’uomo, un cittadino italiano classe 1966, pluripregiudicato, ha riferito agli agenti di essere stato vittima del furto del portafoglio e della certificazione verde.

L’uomo invitato a scendere

Terminati tutti gli accertamenti e appurato che l’uomo non era in grado di dimostrare quanto dichiarato, il 56enne è stato invitato a lasciare il treno e consentire così la ripartenza del mezzo senza alcun disservizio. Sceso dal convoglio, gli agenti hanno invitato l’uomo a denunciare il furto e a portarsi presso una farmacia al fine di farsi rilasciare un nuovo green pass o in alternativa a scaricarlo dal sito del Ministero della Salute.