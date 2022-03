Trasporto sanitario, lettera di ringraziamento alla Stella d'Italia - Tuttoggi

Il grazie di una signora di Spoleto al personale della Stella d'Italia: "Riescono a sdrammatizzare le situazioni difficili"

Per problemi di salute temporanei, la signora Antonella è stata costretta ad usufruire del trasporto sanitario dell’associazione di pubblica assistenza di Spoleto “Stella d’Italia” per effettuare delle visite mediche.

Uno dei vari servizi che l’organizzazione fondata a Spoleto nel 1894 offre, sia privatamente che per conto dell’Usl. Ed è proprio per il modo con cui il personale dell’associazione si relaziona con gli utenti, oltre che per ovviamente la professionalità, che la spoletina ha voluto ringraziare pubblicamente la Stella d’Italia.

Riportiamo di seguito la sua lettera aperta.

“Vorrei, pubblicamente, ringraziare la Stella d’Italia per l’ottimo servizio che rende alle persone con problemi di mobilità. Ho avuto modo di apprezzare la loro professionalità, gentilezza e disponibilità. Devo aggiungere che riescono a sdrammatizzare le situazioni difficili, sono riuscita a farmi, con loro, anche delle belle risate. Durante il trasporto in ospedale, si è creato un bel clima e loro sono veramente fantastici. Un ringraziamento speciale a Massimo, che ha contribuito a rendere il trasporto persino divertente. Grazie a tutto il personale! Antonella”.

