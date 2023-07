Traslocare a Roma: 3 cose da considerare - Tuttoggi.info

Per evitare situazioni spiacevoli e ritardi nel trasloco, è consigliabile affidarsi a una ditta traslochi seria e competente

Stai per cambiare casa e traslocare a Roma? O per adesso c’è soltanto l’idea ma senti di aver bisogno di più informazioni per fare il grande passo? In effetti andare a vivere in un’altra città di per sé è un enorme cambiamento e lo è a maggior ragione quando si sceglie la Capitale. Con le sue incredibili meraviglie e la sua atmosfera eterna, sì, ma anche con i suoi innegabili difetti; a tal proposito, individuare la migliore ditta traslochi Roma può essere davvero utile, specialmente nella fase iniziale, quando non si conosce bene la città.

Ecco dunque 3 cose da considerare prima di traslocare a Roma per sapere a cosa si va incontro!

Viabilità e traffico

È risaputo, ma finché non ci finisci in mezzo non riesci a comprendere l’entità del traffico che si può formare a Roma. In alcuni momenti della giornata le strade si bloccano e certe strade sono un imbottigliamento continuo, a prescindere dal giorno e dall’ora. Chi vive a Roma da tutta la vita sa come destreggiarsi al meglio tra le strade della Città Eterna, ma chi arriva per la prima volta vive un attimo di scombussolamento.

A partire dal momento del trasloco vero e proprio: optare per il totale fai da te può seriamente farti correre il rischio di trovarti bloccato nel traffico per ore. Per evitare situazioni spiacevoli e ritardi nel trasloco, è consigliabile affidarsi alla migliore ditta traslochi Roma, la quale conosce bene le strade della città e sa quando e come muoversi per evitare blocchi e rallentamenti. Con il tempo imparerai anche tu, ma all’inizio meglio lasciar fare agli esperti!

Zone migliori

Mai come a Roma è importante scegliere bene la zona in cui vivere: la città è talmente grande che spostarsi da un punto all’altro può richiedere anche ore. Se hai già un lavoro, naturalmente il consiglio è quello di trovare casa quanto più vicino possibile alla sede, in modo da non avere problemi di questo tipo.

In caso contrario, però, ci sono zone migliori in cui vivere a Roma: se vogliamo parlare in termini di Roma Sud/Centro/Nord, i quartieri più tranquilli, serviti e vivibili sono di certo Monteverde, Trastevere e Flaminio.

Le zone più centrali, oltre ad essere ovviamente più costose, presentano anche quel tipico caos con cui Roma viene sempre dipinta: se vuoi tranquillità, quindi, è preferibile optare per la periferia.

Costo della vita

Per quanto riguarda la spesa alimentare, i dati ISTAT parlano di circa 450€ al mese per ogni famiglia. Si tratta di un valore estremamente simile a quello riportato per il resto d’Italia, perciò in base alle tue abitudini non dovresti riscontrare particolari differenze.

Gli affitti sono un po’ più alti, con locazioni che partono dai 1200€ nel centro storico e che raggiungono cifre molto più elevate; spostandosi un po’ più lontano, però, si possono trovare bilocali e trilocali anche a 600-900€ al mese senza troppa difficoltà.

Diciamo dunque che il costo della vita a Roma è leggermente più elevato rispetto alla media italiana: ricorda poi che si tratta di una città turistica, e che quindi potresti trovare attività, ristoranti e bar con prezzi “gonfiati”. Quando ci vivi dentro e sai dove andare, però, il problema non si pone più e riesci a mangiare fuori a prezzi ragionevoli.