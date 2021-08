“Transitorio-Permanente”, mostra di dipinti a olio a Todi di Robert Klein-Boonschate - Tuttoggi

L'allestimento si terrà nella Sala Torcularium, Nido dell'Aquila, con 25 dipinti ad olio di grandi dimensioni. Stephen Nall è il curatore

Con il patrocinio e la partecipazione del Comune di Todi, nonché dell’Ambasciata d’Australia a Roma, dal 28 agosto al 26 settembre a Todi verrà presentata una nuova mostra delle opere dell’artista australiano/olandese Robert Klein-Boonschate. Stephen Nall è il curatore della mostra.

La mostra, intitolata “transitorio-permanente”, si terrà nella Sala Torcularium, Nido dell’Aquila, con 25 dipinti ad olio di grandi dimensioni. I dipinti, molti dei quali di grandi dimensioni (2 x 1,8 metri), offrono agli spettatori una visione quasi microscopica dei colori naturali e dei segni della vita vegetale e delle rocce, creando immagini lussureggianti e astratte di straordinaria bellezza.

“Siamo orgogliosi di collaborare con ArtEX, associazione creata da mecenati e appassionati d’arte australiani nel 2020, poi allargata ad americani e anglosassoni che vivono nel nostro territorio”, commenta l’assessore Claudio Ranchicchio. “Un nuovo tassello nella crescita di Todi nel panorama dell’arte contemporanea, in un periodo peraltro molto ricco, animato dalla 35ma edizione del Todi Festival seguita dal debutto del nuovo festival conematografico ideato da Paolo Genovese”.

ROBERT KLEIN-BOONSCHATE

Nato nei Paesi Bassi, Robert Klein-Boonschate emigrò a Tallangatta, in Australia con la sua famiglia nel 1971. Robert si è laureato in Graphic Art allo Swinburne College e si è stabilito a Melbourne per i successivi sette anni come artista professionista e facilitatore d’arte. Robert si è trasferito a Mparntwe (Alice Springs) negli anni ’80, dove ha lavorato a stretto contatto con Arrernte Peoples per i successivi 12 anni.

Gli splendidi paesaggi di Robert riflettono l’influenza dell’artista arrernte Albert Namatjira e il suo amore per il paesaggio australiano riflette le sue esperienze con i popoli arrernte e il loro legame con il “Paese”.

Robert ha aperto lo studio d’arte situato nella sua casa di Alice Springs agli artisti Arrernte, Luritja, Warlpiri e Pintupi e ha lavorato al fianco di artisti come Johnny Warrangkula Tjupurrula. Robert ha contribuito a facilitare il successivo lavoro di Johnny costruendo spazzole speciali che potrebbero essere utilizzate da Johnny dopo essersi rotto il polso.

Robert è tornato nel NSW e ora vive a Walla Walla circondato dagli aspri paesaggi naturali dell’Australia

Robert ha esposto ampiamente in Australia dal 2003. Il suo lavoro è nelle collezioni di diversi musei e università australiane e in collezioni private nel Regno Unito, in Europa, negli Stati Uniti e in Australia. È rappresentante in Australia di Art Partners, Asbury e Art Class Italy, Sydney. Robert insegna anche arte ed è uno degli istruttori di Art Class Italy, che offrirà lezioni di gruppo a Todi, sponsorizzate da ArtEX, a partire dalla primavera 2022. La lezione di Robert si svolgerà a Todi dal 5 settembre al 16 settembre 2022. Informazioni sull’arte Class Italy e le sue classi a Todi si trovano su https://artex-italia.com/workshops

ArtEX

ArtEX è un’associazione culturale senza fini di lucro, con sede a Todi, che mira a far luce sull’Umbria come regione di realizzazioni e attività artistiche. I suoi obiettivi sono promuovere lo scambio culturale globale collaborando con artisti e associazioni di tutto il mondo, sostenere e promuovere il lavoro di artisti locali e regionali e aiutare a promuovere il turismo artistico nell’area.

A partire dalla primavera del 2022, ArtEX sponsorizzerà una serie di corsi d’arte per adulti, in associazione con Art Class Italy, tenuti da insegnanti professionisti. Nell’arco di 3 mesi, classi di 10-20 nuovi studenti vivranno e studieranno arte a Todi per 10 giorni alla volta, portando regolarmente un afflusso di nuovi visitatori in città.

Le attività di ArtEX includeranno anche la sponsorizzazione di mostre occasionali, l’offerta di laboratori comunitari per adulti e bambini, l’introduzione del lavoro di artisti locali al pubblico tramite storie e video sui social media e l’organizzazione di visite agli studi degli artisti per gli appassionati d’arte interessati. Il board di ArtEX è composto da residenti e artisti locali, oltre che da soci stranieri proprietari di case nel Todi. Il motto di ArtEX è “l’arte è un ponte verso il mondo”.

Questa mostra è presentata e patrocinata dal Comune di Todi e dall’Ambasciata d’Australia a Roma

Orari mostra: 28 agosto-5 settembre, lunedì-domenica 0:30-19:30; 6-26 settembre, mercoledì-domenica 10:30-12:30, 16:00-19:00

Ingresso Gratuito

Per informazioni generali contattare info@artex-italia.com