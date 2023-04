Tragedia sfiorata sulla Flaminia, autista colto da serio calo glicemico - Tuttoggi.info

Automobilista colpito da malore lungo la Flaminia, scongiurata tragedia. Agenti della Stradale lo salvano con una bustina di zucchero

Un notevole calo glicemico alla guida su una strada ad alta densità di traffico come la Flaminia avrebbe potuto causare una vera e propria tragedia, evitata dal personale della Polizia di Stato in servizio alla Sezione Polizia Stradale di Terni. Il fatto risale alla serata di ieri, 13 marzo, alla Sala Operativa della Polizia sono arrivate numerose telefonate che segnalavano un automobilista che percorreva la strada statale Flaminia, in direzione Terni, tenendo un comportamento scorretto e pericoloso.

Agenti evitano tragedia

Gli agenti della Polizia Stradale di Terni hanno subito rintracciano l’autovettura, facendola accostare in sicurezza. Durante la fase di controllo i poliziotti hanno notato che il conducente del veicolo, un cinquantenne di origine campana, fosse frastornato, confuso e poco lucido. I due poliziotti, dopo averlo tranquillizzato, hanno appreso che lo stato confusionale dell’uomo fosse dovuto ad un serio calo glicemico, così come dichiarato dall’uomo. La soluzione al problema sarebbe reperire anche una banalissima quando fondamentale bustina di zucchero, impresa non semplice considerato il luogo della sosta distante tanto dai centri cittadini, quanto da eventuali bar o negozi.