Torneo Pallavolo Città di Spoleto: pronta l'edizione dei record - Tuttoggi.info

Si preannuncia un’edizione da record quella che dal 28 al 30 marzo consacrerà il Torneo Internazionale di Pasqua “Città di Spoleto” come il Torneo di pallavolo più grande dell’Umbria, tanto che durante queste giornate tutti gli impianti sportivi di Spoleto sono stati occupati dalla mattina alla sera.

Sono infatti 60 le squadre provenienti da tutta Italia (ben 35 in più rispetto all’ultimo evento), 840 atlete e atleti registrati, con un ulteriore aumento del livello della qualità che si alza grazie non solo alla presenza delle migliori squadre umbre, ma anche di tantissime squadre blasonate provenienti da città come Milano, Venezia, Firenze, Roma, Pisa, Arezzo, Rieti, San Benedetto del Tronto e molte altre ancora.

Confermandosi ancora come il torneo umbro con più presenze di squadre femminili della regione, quest’anno il torneo vedrà per la prima volta scontrarsi anche squadre maschili della categoria Under 19 provenienti da tutta Italia.

L’evento, che ricordiamo porterà lustro e tantissimi turisti nella città di Spoleto (si stimano almeno 2000 presenze), è un torneo FIPAV, patrocinato dal Comune di Spoleto, AVIS, Nuova ConfEsercenti, in collaborazione con il Convitto Unificato INPS di Spoleto e organizzato da Volley Spoleto.

Ingresso libero, tutta la popolazione è invitata a partecipare.

