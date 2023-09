Torneo di flipper sportivo a Marmore: al primo posto il laziale Agresti - Tuttoggi.info

La competizione era interamente dedicata alla memoria del collezionista ternano di giochi d'epoca, che ha rappresentato un punto di riferimento per il settore a livello internazionale.

E’ il laziale Renato Agresti, di Itri, il vincitore della due giorni di flipper sportivo di Marmore, dove si è svolta l’edizione 2023 del torneo “Pinball at Waterfalls/Torneo flipper Marmore – Memorial Dino Merluzzi”.

La competizione era interamente dedicata alla memoria del collezionista ternano di giochi d’epoca, che ha rappresentato un punto di riferimento per il settore a livello internazionale.

La gara, valida per il ranking internazionale del World Pinball Player Rankings (Wppr), aveva già fatto tappa a Marmore in passato (nel 2013, 2014 e 2018) grazie all’organizzazione di Ifpa Italia e alla collaborazione con la Pro Loco locale.

La due giorni ha richiamato a Marmore alcuni tra i più forti giocatori di flipper sportivo d’Italia e d’Europa. Il player di Itri, però, è riuscito a prevalere su Giovanni Parisella, dopo aver superato il romano Gabriele Tedeschi, che si è aggiudicato il terzo posto, e il senese Lorenzo Gagliardi.

La “Pinball at Waterfalls/Torneo flipper Marmore – Memorial Dino Merluzzi”, oltre a valere per il World Pinball Player Rankings (Wppr), costituiva anche la sesta tappa delle sette in programma per l’anno corrente del circuito Ics (Italian championship series), e l’unica nel nostro paese inserita nel circuito europeo Ecs 2023 (European Championship Series).

Oltre al torneo principale, altre due gare. Un “sidetournament”, sempre valido per il ranking Ifpa, disputato sui flipper d’epoca presenti nel museo, e un torneo collaterale, “Flipperando nel Museo”, aperto a tutti.