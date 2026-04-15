Nasconde in auto 34 involucri di droga: arrestato 27enne - Tuttoggi.info

Lo scorso fine settimana, nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio, personale della Polizia di Stato di Spoleto ha tratto in arresto un cittadino albanese, classe 2005, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Nello specifico, gli agenti del Commissariato di P.S. di Spoleto, mentre transitavano lungo la SS3, hanno sottoposto a controllo un’autovettura, il cui conducente ha manifestato un evidente stato di nervosismo, circostanza che ha indotto gli operatori ad approfondire gli accertamenti.Sottoposto a perquisizione, estesa anche al veicolo, il 27enne è stato trovato in possesso di 34 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultati all’interno di un contenitore riposto nel vano del motore, e la somma di 490 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, nonché due telefoni cellulari, materiale sottoposto a sequestro.Escusso in merito dagli agenti, il soggetto ha riferito di aver ingerito, poco prima del controllo, un involucro contenente stupefacente, circostanza che ha indotto gli operatori a richiedere l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato presso l’ospedale per gli accertamenti del caso.Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 27enne è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto agli arresti domiciliari presso il locale nosocomio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.