 Lavoro, il progetto di Elis “GenerAzione Talento” valorizza senior e giovani - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Lavoro, il progetto di Elis “GenerAzione Talento” valorizza senior e giovani

ItalPress

Lavoro, il progetto di Elis “GenerAzione Talento” valorizza senior e giovani

Mer, 15/04/2026 - 21:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Il numero di lavoratori con 50 e più anni ha raggiunto in Italia i 9,2 milioni e rappresenta il gruppo più numeroso che popola il mercato del lavoro. In contesti aziendali dove ormai convivono fino a quattro differenti generazioni, le sfide della trasformazione demografica investono il mondo del lavoro anche dal punto di vista del dialogo tra lavoratori senior e junior. In questo contesto è nato per iniziativa del Consorzio ELIS, nel semestre di presidenza del consorzio a guida Poste Italiane, il progetto “GenerAzione Talento” e il CEO Meeting che ha radunato a Roma i vertici delle 140 imprese e altre organizzazioni che aderiscono al Consorzio è stata l’occasione per fare il punto sulle prime azioni sviluppate nell’ambito dell’iniziativa.
mec/mgg/azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!