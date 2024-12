Torna il Concerto di Natale del Coro Città di Piero Domenico Stella - Tuttoggi.info

È un appuntamento attesissimo quello con il tradizionale “Concerto di Natale” del Coro Città di Piero Domenico Stella, che si terrà il 27 dicembre alle ore 21.00 nella cornice del Duomo di Sansepolcro intitolato a San Giovanni Evangelista, Patrono della Città.

Il concerto promuoverà la consueta iniziativa di beneficenza in collaborazione con il Lions Club Sansepolcro, che destinerà l’intero ricavato delle offerte per la distribuzione di pacchi alimentari.

Dopo oltre 35 anni, si rinnova quindi questa consolidata tradizione, tappa fissa delle festività natalizie in Valtiberina che raccoglie il consenso di grandi e piccini tra gli abitanti di Sansepolcro e dei comuni limitrofi.

Anche quest’anno il Coro Città di Piero Domenico Stella sarà affiancato da I Piccoli Cantori del Millennio, formazione ormai affermata e radicata nella nostra cittadina: si uniscono due diverse “generazioni” di cantori, come un filo che simboleggia la forte sensibilità musicale di Sansepolcro e che segna passato, presente e futuro.

Affezionati ospiti del Coro, saranno presenti anche i baritoni Andrea Sari e Amedeo Testerini e la soprano Stella Peruzzi.

L’accompagnamento musicale è affidato al Sestetto Poco Fa, composto da Denise Tamburi al flauto, Mirko Taschini all’oboe, Mario Comanducci al clarinetto, Mirko Alessio Umani alle percussioni, Paolo Fiorucci alla fisarmonica e Lorenzo Tosi all’organo: una collaborazione favorita dal legame con il gruppo di musicisti, che risale al 2022 quando il Sestetto si formò proprio in occasione di un progetto musicale realizzato dal Coro.

A dirigere la serata i Maestri Bruno Sannai e Paolo Fiorucci e il Maestro Mirko Alessio Umani, preparatore de I Piccoli Cantori del Millennio.

Il repertorio quest’anno è ispirato a tre tematiche principali: il “Natale”, con canti tradizionali celebri sia in Italia che all’estero; la “Pace”, attraverso melodie frizzanti e ritmate che celebrano la voglia di fermare guerre e conflitti; “Puccini”, nell’anno del centenario della sua morte, anche il Coro e i solisti celebrano il grande Maestro con alcuni dei più celebri brani della sua produzione.

Immancabile, a presentare la serata lo storico cerimoniere dell’evento, l’amico ed ex-corista Michele Foni.

Il “Concerto di Natale” rientra nel calendario degli eventi “Sansepolcro Borgo del Natale”, patrocinato e promosso dal Comune di Sansepolcro, e ha ricevuto inoltre il sostegno della Regione Toscana e delle Associazioni Cori Toscana e Feniarco, l’associazione nazionale dei cori che lo ha inserito nel proprio cartellone intitolato “Nativitas”.

Come ogni anno, si compia così la magia del Concerto di Natale!

Vi aspettiamo numerosi e calorosi come sempre.



Il 29 Dicembre lo stesso programma sarà replicato, sempre alle ore 21.00, a Monterchi presso la Chiesa di San Simeone, all’interno del calendario “Natale tra Umbria e Toscana” promosso dal Museo Diocesano di Città di Castello in collaborazione con i vari Comuni del territorio.





Luogo: Sansepolcro, Cattedrale di San Giovanni Evangelista, Piazza Matteotti, SANSEPOLCRO, AREZZO, TOSCANA