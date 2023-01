Todi, rivoluzione traffico e divieti di sosta per lavori straordinari - Tuttoggi

2) DALLE ORE 08:00 DEL GIORNO 10 GENNAIO 2023 FINO AL TERMINE DEEI LAVORI: VIA MAZZINI/P.ZZA JACOPONE/VIA CIUFFELLI (angolo Via dello Sdrucciolo): COMPLETA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE ad eccezione dei mezzi d’opera per installazione cantiere;

Viale della Consolazione

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli diretti al centro città ad eccezione dei soli

residenti e/o autorizzati ZTL Sett. 1 (Zona San Fortunato e Vie limitrofe e Via Valle Inferiore), della

Linea Pubblica “E”, della navetta al servizio del parcheggio di Porta Orvietana qualora vi sia la necessità

del servizio stesso, dei veicoli adibiti al trasporto merci con mcpc inferiore a 75 Ql, quelli appartenenti

all’impresa esecutrice dei lavori e dei mezzi di soccorso ; (integra le limitazioni di accesso di cui al

“Regolamento Comunale per l’accesso al Centro Storico ed alle Z.T.L.” – D.C.G. n. 340 del 12/02/2009 e

ss.mm.e ii..);

Rivoluzione traffico

VIALE DELLA VITTORIA – VIALE MELSUNGEN: TRANSITO CONSENTITO AI SOLI RESIDENTI ZTL E/O AUTORIZZATI SETT. 1 (lato San Fortunato) CON ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA con direzione Viale della Consolazione → Via L. Leonj; DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE CONSENTITO AI SOLI MEZZI DI SOCCORSO IN SERVIZIO DI EMERGENZA;

VIA SAN FORTUNATO (tratto compreso tra Via Leonj e Corso Cavour): ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA, a tutti i veicoli;

VIA SAN BENEDETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA, a tutti i veicoli;

PIAZZA DEL POPOLO (tratto compreso tra Banca MPS e Via Valle Inferiore): ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE ai soli residenti diretti in Via San Salvatore e Via Valle Inferiore;

VIA DEL MERCATO VECCHIO: ISTITUZIONE SCARICO MERCI SU STALLO DI SOSTA ZTL ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 1 per spostamento dello scarico merci di Via Roma per transito dei veicoli in emergenza;

VIA G. MATTEOTTI: REVOCA DEL PROVVEDIMENTO ISTITUITO CON ORDINANZA n. 136 del 14/10/2022.