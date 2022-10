Todi, ripresi i lavori sulle mura urbiche: finiranno entro l'anno - Tuttoggi

Nella mattinata di martedì il cantiere è stato oggetto di sopralluogo da parte del Sindaco Antonino Ruggiano, del vicesindaco Claudio Ranchicchio e dell’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri, alla presenza del direttore dei lavori Andrea Lombardini e della ditta esecutrice, prendendo atto della ripresa dei lavori e della fattibilità della loro ultimazione prima della fine dell’anno, data entro la quale verrà terminata l’opera di muratura e la risistemazione dell’area.

Nell’occasione è stato riesaminato lo studio di fattibilità per proseguire l’intervento di recupero e restauro dell’intero tratto di mura urbiche fino alla salita di San Carlo. “Si tratta di alcune centinaia di metri – specifica il Sindaco – sistemate le quali la città avrà la sua cinta quasi interamente restituita alla sua antica possenza e bellezza. Il Comune ha già predisposto un progetto preliminare che ha individuato in circa 5 milioni di euro l’importo necessario, risorse per il cui reperimento ci siamo già attivati e per le quali confidiamo di avere presto buone notizie”.