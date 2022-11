Todi rende omaggio a Brian O’Doherty, visitabile la sua "Casa Dipinta" - Tuttoggi

L’artista aveva acquistato nel 1975, con la moglie Barbara Novak, storica dell’arte, una casa in Via delle Mura Antiche 25, vivendola periodicamente. Intorno al 1977, Brian O’Doherty iniziò a dipingere le pareti dell’intera casa con colori acrilici, dando vita ad un’opera d’arte immersiva, “una camera di trasformazione” che rende arte qualsiasi cosa vi acceda. Nel 2011 lo scrittore e artista di fama internazionale, decise insieme alla moglie di inaugurarla ed aprirla al pubblico su prenotazione. In anni recenti la “Casa Dipinta” è stata concessa al Comune ed è in corso l’atto di donazione a favore dell’ente pubblico.

“Con la scomparsa di Brian O’Doherty – scrive il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – Todi perde un riferimento dell’arte contemporanea, tra i tanti che hanno scelto il nostro territorio per vivere un rapporto di armonia. Non potevamo rendergli omaggio nella maniera più coerente al suo rapporto con la città, ovvero aprendo gratuitamente la “Casa Dipinta” a tutti i cittadini tuderti, che al pari dei tanti turisti che la vengono a visitare da anni da tutto il mondo, auspichiamo vorranno cogliere l’occasione per entrarvi, apprezzarne l’arte e la straordinaria generosità di Brian e di sua moglie Barbara”.