Todi verso le amministrative, le civiche decidono | Nasce anche Azione

L'unico nome al momennto ufficializzato è quello dell'uscente Ruggiano

Appuntamento oggi per fare il punto della situazione in vista delle amministrative di primavera, dalle parti dello schieramento delle liste civiche. La questione è trovare un nome, dopo il ritiro di Floriano Pizzichini, proposto da Todi civica, che possa essere anche propedeutico a nuove convergenze.

La ricandidatura di Ruggiano

L’unico nome per il momento in campo è quello del centrodestra, che ha ufficializzato la nuova corsa del sindaco uscente, Antonino Ruggiano. Il centrosinistra ufficialmente non ha preso ancora posizione.

Nasce Azione

In città, nel frattempo, è nato anche Azione, il partito di Carlo Calenda, coordinato a livello locale da Luigi Sensini. Il gruppo ha deciso di avviare un dialogo con Todi civica.