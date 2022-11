Titolari di Cas e Sae, domande semplificate per le richieste di contributo

La richiesta di contributo in forma semplificata comporta la necessità di definire la pratica in tutti i suoi elementi entro il 15 marzo 2023

La Struttura del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ha predisposto una guida operativa per la compilazione delle richieste di contributo in forma semplificata che i residenti titolari di CAS e SAE, che non hanno impedimenti oggettivi, sono tenuti a presentare entro il prossimo 20 dicembre.

La guida può essere scaricata nella sezione Utilità/Guide del sito internet istituzionale della Struttura del Commissario, a questo link.