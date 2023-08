Tiro con l'arco, campionati italiani 3D a Polino - Tuttoggi.info

Tiro con l'arco, Polino ospiterà i campionati italiani 3D dal 7 al 10 settembre. Il villaggio degli arcieri a Colle Bertone

Sale l’attesa in casa Arcieri Città di Terni per il Campionati Italiani 3D in programma a Polino dal 7 al 10 settembre. La società è a lavoro da un anno per offrire la migliore esperienza di gara e di soggiorno agli oltre 1000 tra atleti e accompagnatori che parteciperanno agli Assoluti che avranno come main sponsor due eccellenze locali come la AllFoods e la EnerStreet.

Villaggio Arcieri a Colle Bertone

Dopo aver organizzato e ospitato il “Rinehart World Archery 3D Championships 2022” nella magnifiche location dei prati di Stroncone e Carsuale gli Arcieri Città di Terni hanno deciso di puntare su un’altra area, forse meno conosciuta ma non per questo meno spettacolare: Colle Bertone. Qui sorgerà il villaggio degli Arcieri e tutto intorno si disputeranno le gare.

Campionati Italiani a Polino

“Abbiamo trovato grande collaborazione da parte del Comune di Polino – commenta il presidente degli Arcieri Città di Terni Stefano Tombesi – l’Amministrazione comunale insieme alla Pro Loco ha inoltre organizzato per la sera dell’8 una cena itinerante all’interno del magnifico borgo riservata agli atleti e ai loro accompagnatori. Come società crediamo molto nella forza dello sport per promuovere e valorizzare il nostro territorio”. Nel frattempo, la grande famiglia Arcieri Città di Terni si è allargata. La società ha tesserato il folignate Lorenzo Gubbini uno dei migliori arcieri nella specialità Compound del panorama italiano.

Arcieri Città di Terni tessera Lorenzo Gubbini

“Con l’arrivo di Lorenzo abbiamo fatto un netto passo in avanti in questa specialità che, lo ricordo, sarà disciplina olimpica con Los Angeles 2028 – spiega Tombesi – come società abbiamo deciso di investire nel compound sia per quanto riguarda le strutture che per la crescita sportiva dei nostri atleti”.