Tifosi di casa e ospiti a pranzo insieme prima della partita, a Pietralunga ecco lo "Zero tempo" - Tuttoggi.info

Originale idea del patron della Pietralunghese Giuliano Martinelli, "per condividere i valori dello sport all’insegna della buona cucina" | L'Iniziativa gratuita domenica 28 gennaio prima del match allo stadio ‘V. Martinelli’

Se il rugby ha il suo “Terzo tempo” il calcio, da domenica 28 gennaio, avrà lo “Zero tempo”, grazie ad una originale iniziativa della Pietralunghese.

L’iniziativa – ideata dal patron Giuliano Martinelli – nasce per condividere insieme, tifosi, dirigenza e appassionati di calcio, all’insegna della buona cucina, i veri valori dello sport. Per questo prima dell’importante match di Promozione (Girone A) tra i padroni di casa (secondi in classifica ad un solo punto dalla capolista) e il Marra San Feliciano, nell’area antistante lo stadio ‘Vincenzo Martinelli’ di Pietralunga i supporter di entrambe le squadre si ritroveranno a tavola con prelibatezze locali per un pranzo offerto dalla società stessa.

“L’invito – dice Martinelli – è rivolto anche a dirigenti e tifosi della squadra avversaria”. Alle 13 verrà servito un menù rigorosamente della tradizione, a base di tartufo e salcicce, e dopo il brindisi finale tutti allo stadio. Questo sarà dunque l’esordio di quello che è stato ribattezzato “Zero tempo”, mutuando dal rugby il terzo tempo, momento conviviale in cui tutti, a fine gara, festeggiano i valori dello sport con una bella mangiata.

Pietralunga è una terra dove la presenza e il profumo del tartufo si respirano tutto l’anno: il Comune conta 2000 ‘anime’, tra le quali oltre 400 sono proprio cavatori e 120 addetti alla trasformazione del prodotto. Ad oggi è una fra le città più tartuficole d’Italia in rapporto al numero degli abitanti. Nella piazza principale c’è anche una statua dedicata al ‘cavatore’.

“Siamo un paese non nuovo a iniziative benefiche e coinvolgenti – ha detto Martinelli – e per tenere in vita tutte le discipline sportive che abbiamo non bastano gli sponsor, serve il sostegno di tutta la comunità che, nei momenti decisivi, rappresenta davvero il 12° uomo in campo. Gli ospiti per noi sono sacri e prima della partita saremo a tavola insieme, poi ognuno a tifare sugli spalti con lealtà e rispetto della persona”. Per poter partecipare al pranzo allo stadio, come scritto sulle tante locandine diffuse sul web e non solo, basterà prenotare chiamando uno dei numeri indicati: 340.1009122 o 345.8124543.