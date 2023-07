La tifernate Jessica Spapperi campionessa italiana di danze paralimpiche in carrozzina - Tuttoggi.info

Accompagnata da Matteo Ciribilli l'atleta della "Si balla e si danza" ha conquistato l'oro ai Nazionali di Rimini

Accompagnata dal ballerino Matteo Ciribilli, la tifernate Jessica Spapperi, atleta della “Si Balla e si Danza” si è classificata al primo posto per la sezione danze paralimpiche in carrozzina ai campionati italiani di Rimini promossi dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

A darne notizia sono i responsabili dell’associazione sportiva Matteo Bologni e Daniela Chiasserini, già campioni del mondo nel 2021 i quali, da circa un anno, hanno avviato percorsi di formazione sportiva con un apposito metodo codificato per le danze paralimpiche, “per dare possibilità di danzare anche a chi siamo soliti pensare che non possa averne”.

“I limiti esistono solo nella nostra mente”, hanno commentato a caldo i titolari della scuola di ballo, emozionati per il risultato dei due ballerini di Città di Castello, per l’ammirazione che hanno saputo suscitare tra la giuria ed il pubblico, sia per la loro bravura e sintonia, sia per la bellissima presenza della loro giovane atleta.

“Siamo molto felici – affermano – perché questo risultato testimonia, non solo la preparazione tecnica dei nostri professionisti e la validità del nostro metodo, ma anche l’atmosfera che regna nella nostra scuola. Jessica ha trovato da subito un ambiente che l’ha ammirata e presa da esempio, bambini e adulti della nostra scuola vivono con entusiastica partecipazione tutte le fasi dell’allenamento e le gare della nostra atleta. Anche Matteo Ciribilli è uno dei nostri fiori all’occhiello, atleta di danze standard e latino-americane che già partecipa a gare con la sua ballerina, che è anche sua moglie”.