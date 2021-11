Danza sportiva, Matteo Bologni e Daniela Chiasserini campioni del mondo "Un sogno" - Tuttoggi

La coppia originaria di San Giustino ha conquistato ad Assen (Olanda) il titolo mondiale Wdc nella categoria ‘Over 30 Danze standard’, due giorni dopo ha vinto pure l'oro al Dutch Open 2021 (bissando il successo del 2019)

Un fine 2021 da incorniciare per i danzatori Matteo Bologni e Daniela Chiasserini, che chiudono l’anno da campioni del mondo di danza sportiva ad Assen, bissando anche il successo del 2019 al Dutch Open 2021 sempre nella città olandese.

I titolari e maestri della Scuola di ballo ‘Birimbo Dance Academy’, con sedi in tutta la Valtiberina umbro-toscana, sono saliti sul tetto del mondo venerdì 12 novembre, trionfando nel Mondiale Wdc nella categoria ‘Over 30 Danze standard’.

“Quando abbiamo iniziato a ballare ci hanno chiesto quale fosse il nostro sogno e noi abbiamo risposto: vincere il campionato del mondo! – avevano dichiarato Matteo Bologni e Daniela Chiasserini a margine della vittoria che li ha visti superare Polonia e Repubblica Ceca. Nel 2019 la coppia, unita nello sport ma anche nella vita, aveva sfiorato il titolo laureandosi vice campione del mondo.

Ma i due ballerini, che danzano insieme da quasi 32 anni, non si sono fermati qui. Ad Assen, appena due giorni dopo aver vinto il Mondiale (14 novembre), hanno infatti conquistato un altro importante oro nella gara del Dutch Open 2021, sempre nella categoria over 30. In questo caso i danzatori originari di San Giustino, come detto, erano addirittura i detentori del titolo.