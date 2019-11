Danza sportiva, Matteo Bologni e Daniela Chiasserini d’oro alla prestigiosa Dutch Open

share

Ancora una volta la Scuola di Ballo ‘Birimbo Dance Academy’, con sede a Città di Castello, Piosina, Sansepolcro, San Giustino, Arezzo e Gubbio, si è affermata a livello internazionale.

Sono stati i due titolari Matteo Bologni e Daniela Chiasserini, entrambi originari di San Giustino, a conquistare il primo posto in una delle più prestigiose gare al mondo, la Dutch Open di Assen (in Olanda), ottenendo la medaglia d’oro su 15 coppie provenienti da tutto il globo (per la categoria Senior over 30).

Sempre più folto, dunque, il medagliere della scuola di ballo altotiberina, che continua a collezionare titoli a livello regionale, nazionale e Internazionale. Matteo Bologni e Daniela Chiasserini parteciperanno ora al prossimo campionato Mondiale di ballo liscio e danze standard.

share

Stampa