"Ti leggo una storia il martedì": appuntamento al Centro per l'infanzia

Il Centro di Documentazione e Ricerca educativa per l’Infanzia propone martedì 11 febbraio (dalle 16,30 alle 17,30) letture ad alta voce rivolte ai bambini della fascia di età compresa tra i 4 e i 5 anni.

L’appuntamento è al Palazzo Comunale, con ingresso da via Colomba Antonietti, nell’ambito del progetto “Ti leggo una storia ..il martedì” in collaborazione con il progetto ‘Nati per Leggere’, rivolto a piccoli gruppi di bambini (fino ai 6 anni). E’ a numero chiuso e quindi è necessario la prenotazione che può essere fatta chiamando i seguenti numeri: 0742/3471107 oppure 0742/3471108 oppure scrivendo alla seguente mail: nidi@comune.foligno.pg.it

Appuntamento ogni settimana

Ogni martedì una educatrice dei nidi comunali e una volontaria di ‘Nati per Leggere’ propongono letture ad alta voce che tengono conto dell’età dei bambini coinvolti.