Terzo figlio per la coppia del web Di Vaio – Brunacci: è nato Filiberto Noah

share

Terzo fiocco azzurro in casa Di Vaio – Brunacci. E’ nato Filiberto Noah Di Vaio, il terzo maschietto della coppia.

I due, quasi sette milioni di follower in due, hanno salutato i follower sui social: “È nato! Grazie a Dio per aver rivolto il suo sguardo su di noi, per aver dato a mia moglie la forza di partorire ancora in acqua, senza alcun aiuto, ma con tutto il suo cuore! È stata incredibile, non so dire che esperienza meravigliosa è stata! ️‌ #Siibenedetta#MdvFamiglia #BabyDv3 @filibertonoahdivaio è finalmente arrivato!”.

Nuova cicogna, dunque, dopo Nathan Leone e Leonardo Liam.

Anche per il terzogenito già attiva la pagina Instagram, per una famiglia che promette di restare a lungo sulla cresta dell’onda del jet set italiano.

Se Eleonora ha scelto di lasciare la professione per dedicarsi alla famiglia, Mariano è imprenditore, titolare di NoHow Style, è un influencer, fashion blogger lanciatissimo, da poco volto di Dolce & Gabbana nella nuova campagna promozionale.

share

Stampa