Terremoto in mare nelle Marche, il precedente nel 1930. L’analisi Ingv

L'analisi dell'Ingv sulla scossa di 5.7 gradi di magnitudo di questa mattina, livelli di scuotimento fino al VI-VII grado MCS

Nel 1930 un terremoto di magnitudo di momento sismico (Mw) 5.8 si verificò non lontano dall’epicentro del terremoto di magnitudo locale (Ml) 5.7 registrata alle ore 7.07 di oggi, 9 novembre 2022. Lo ricostruisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) analizzando la scossa nelle Marche avvertita in gran parte d’Italia questa mattina. Un sisma che fortunatamente al momento non sembra aver provocato danni ingenti e che soprattutto non ha provocato feriti, anche se sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco, che hanno ricevuto circa 50 richieste di controlli.

L’epicentro – evidenzia l’Ingv – è stato localizzato in mare ad una distanza di circa 30 km di distanza dalla Costa Marchigiana nella provincia di Pesaro – Urbino. La città di Fano dista circa 31 km, il capoluogo Pesaro circa 35 km dall’epicentro. La profondità ipocentrale dell’evento è circa 7 km.