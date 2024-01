Terremoto di 3 gradi a Norcia, nel 2023 nell'area registrate oltre 5mila scosse - Tuttoggi.info

La scossa di terremoto avvertita dalla popolazione. Il punto dell'Ingv sull'attività sismica nel 2023 in Italia centrale

Registrata una scossa di terremoto di 3 gradi di magnitudo con epicentro a Norcia giovedì mattina (11 gennaio). La terra è tornata a tremare in Valnerina alle ore 9.26, con il sisma che ha avuto epicentro ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione, che regolarmente è alle prese con scosse fastidiose ma fortunatamente non particolarmente rilevanti, trattandosi di area sismica.

Il movimento tellurico del territorio, in particolare, è aumentato dopo l’inizio della sequenza sismica del 2016 del centro Italia, culminata con la scossa di 6.5 gradi del 30 ottobre di 7 anni e mezzo fa.

Un quadro significativo della situazione lo ha fornito in questi giorni l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) con il suo report sull’attività sismica in Italia nel 2023. Nell’anno che si è da poco concluso, infatti, la Rete Sismica Nazionale (RSN) ha localizzato 16307 terremoti sul territorio italiano e nelle aree limitrofe, quasi un terremoto ogni 30 minuti. Le scosse registrate nell’Italia Centrale al centro della sequenza sismica in corso dal 24 agosto 2016 (Amatrice – Accumoli – Norcia) hanno rappresentato ben il 30% del totale del 2023.

L’attività sismica nell’area – spiega l’Ingv – lo scorso anno “si è mantenuta costante nel numero complessivo di scosse, soprattutto con eventi di magnitudo inferiore a 2.0 e con pochi terremoti di magnitudo maggiore di 3. Ciò nonostante, questa sequenza contribuisce ancora in maniera significativa alla sismicità in Italia: i suoi oltre 5000 terremoti rappresentano una importante percentuale (circa il 30 %) di tutti i terremoti registrati dalla Rete Sismica Nazionale sul territorio nazionale nel 2023″. L’evento di magnitudo maggiore registrato in quest’area nel 2023 è avvenuto il 16 dicembre (ML 3.6) con epicentro ad Ussita, in provincia di Macerata, ma avvertito distintamente in varie zone dell’Umbria.

Per quanto riguarda la situazione dei terremoti in Italia, vale la pena osservare che lo scorso anno si è confermata la tendenza degli ultimi anni, con i terremoti più forti localizzati o al di fuori del territorio italiano o in mare, lungo le coste. Infatti gli eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 5.0 sono stati 2 e sono avvenuti in Croazia e nel Mar Tirreno.

Tra i terremoti principali del 2023 va anche ricordato il sisma nell’area di Umbertide, con due scosse registrate il 9 marzo di 4.3 e 4.5 gradi a distanza di poche ore. In tutto il 2023 in questa zona sono stati registrati oltre 300 terremoti. Questi due eventi, oltre a provocare alcuni danni nell’area epicentrale, sono stati ampiamente risentiti in tutta l’Umbria settentrionale ed anche in alcune aree confinanti di Toscana, Marche e Lazio.