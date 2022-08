Terrae Motus, Maria Anna Stella torna in scena a Sant'Anatolia - Tuttoggi

Maria Anna Stella torna a portare in scena nella sua Valnerina lo spettacolo che trae ispirazione dal terremoto del 2016

Torna in scena in Valnerina lo spettacolo “Terrae Motus – Motus Animae” di Maria Anna Stella. L’appuntamento è per questa sera (sabato 27 agosto) a Sant’Anatolia di Narco, alle 21 in largo Caldarera.

La performance di Maria Anna Stella, nata e residente a Norcia, autrice e attrice presso il C.U.T Centro Universitario Teatrale di Perugia con cui collabora ormai da anni, è frutto del materiale audio/video da lei raccolto in forma di confessione nel territorio nursino tra il 2016 e il 2017 per il ciclo di trasmissioni radiofoniche “Tre Soldi” di Radio Rai. I risultati delle sue ricerche sulle ‘sismicità interiori’ sono stati montati secondo un percorso artistico molto personale, avvalendosi della consulenza drammaturgica del direttore artistico del C.U.T. di Perugia Roberto Ruggieri. Un’antologia di confessioni – una sorta di Spoon River Anthology – elaborate quasi in forma di epitaffi sulla vita di alcuni nursini, parte dei quali oggi sepolti nel cimitero locale. Quelle narrate sono storie di vita di un microcosmo sperduto tra gli Appennini e di un tempo presente già eternamente trapassato che rendono questo evento performativo unico nel suo genere.