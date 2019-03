Terni, via dell’Argine torna a splendere | Melasecche “Presto una festa di quartiere”

Sono finalmente prossimi alla conclusione gli interventi per via dell’Argine realizzati con un investimento di circa 200mila euro. In queste ore sono stati infatti completati i lavori per i parcheggi (con 51 posti auto in totale), i marciapiedi e la pista ciclabile. Lunedì saranno messi a dimora 19 alberi tutti provenienti dalle donazioni dei cittadini nell’ambito del progetto Terni Verde. Sono già stati posizionati anche i giochi per i bambini, mentre per le panchine si procederà da lunedì.

“Si tratta di un intervento che il quartiere aspettava da anni, che era stato promesso addirittura fin dal 2009 – dice l’assessore ai lavori pubblici Enrico Melasecche – e che ora, finalmente, sarà portato a termine e ulteriormente perfezionato”. Sarà infatti realizzata anche un’area cani, con panchine e una fontanella, così da tener ben distinte le aree relax e per i giochi dei bambini da quelle riservate al benessere degli animali.

“Contiamo di terminare tutto entro i primissimi giorni di aprile – sottolinea Melasecche – e di aprire l’area al pubblico con una vera festa di quartiere”.

“Il nostro auspicio infatti è che queste nuove aree verdi di via dell’Argine, alle quali si aggiungeranno a breve i nuovi giardini in corso di realizzazione tra via Farini e via Gramsci, diventino un luogo di ritrovo, ma soprattutto che siano in qualche maniera adottate dai cittadini che abitano nella zona, con i quali potremmo creare un rapporto di collaborazione, raccogliendo le loro idee per far sì che i lavori eseguiti, i giardini e i giochi siano frequentati e rispettati da tutti. Il coinvolgimento dei residenti è importantissimo – conclude l’assessore – come è fondamentale che tutti si sentano proprietari e responsabili delle aree pubbliche. Un segnale in questo senso viene anche dalle nuove alberature che, appunto, sono state donate dai cittadini attraverso il progetto lanciato dalla nostra amministrazione in collaborazione tra l’assessorato ai lavori pubblici e l’assessorato all’ambiente di Benedetta Salvati”.

