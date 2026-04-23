Da Buonfiglio a Ranieri, Opes consegna il Premio Città di Roma - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato il prestigioso Salone d’Onore del Coni a ospitare quest’anno l’ormai storica iniziativa di Opes che dal 2015 conferisce il Premio Città di Roma a quelle personalità o realtà dello sport, delle istituzioni, dell’associazionismo e della cultura che hanno saputo e sanno distinguersi e determinare lustro per le categorie di appartenenza. Un modo anche per individuare ed encomiare il merito di chi quotidianamente si impegna ad arricchire la società attraverso le proprie azioni, le proprie idee. Il riconoscimento, disegnato dall’artista Leandro Lottici, è stato consegnato negli anni passati a personalità di enorme spessore del panorama istituzionale, sportivo e dell’associazionismo come Giorgia Meloni, Giovanni Malagò, Andrea Abodi, Luca Pancalli, Maria Teresa Bellucci, Francesco Totti, Maki Mandela, Marco Mezzaroma e Roberto Mancini. E se per la scorsa edizione Opes premiava un parterre quasi interamente al femminile evidenziando come, tanto per citare il presidente nazionale Juri Morico, “le donne” siano “la spina dorsale” della nostra società, nel 2026, caratterizzato dai Giochi Invernali di Milano Cortina, l’ente ha inteso riconoscere il profondo valore dell’attività sportiva per un Paese come l’Italia. “Credo che i punti di forza siano le persone – le parole del presidente nazionale di Opes, Juri Morico -. Il coinvolgimento di tutta la comunità, le istituzioni presenti, la grande partecipazione dei dirigenti di Opes, degli organismi sportivi e delle autorità. Questo è il punto di forza di una manifestazione che si offre alla comunità, che vuole dare un contributo e cerca di assolvere alla sfida di rispettare il valore di uno sport inserito nella Costituzione, un valore sociale ed educativo di un benessere psicofisico. Lo sport è un potente amplificatore e portatore sano di valori, capace di abbattere barriere, soprattutto culturali”. A essere premiati in questa 12esima edizione sono stati Claudio Barbaro, presidente Asi e sottosegretario al Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica; Luciano Buonfiglio, presidente Coni; Marco Giunio De Sanctis, presidente Cip; Mattia Faraoni, campione del mondo di kickboxing; Ivo Ferriani, membro italiano del Cio e presidente della Federazione internazionale di bob e skeleton; don Franco Finocchio, cappellano della delegazione italiana Milano-Cortina 2026; Cristian Ledesma, ex calciatore e attuale allenatore della Lazio Under 17; l’Ostiamare; Claudio Ranieri, senior advisor della Roma; Isabella Rauti, sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa; Run Rome The Marathon; Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo; e Daniele Terenzi, ètoile e ambasciatore della danza inclusiva.

– foto mec/Italpress –

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