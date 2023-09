Terni, taglio del nastro per la prima Casa funeraria della provincia

Anche Terni finalmente ha una casa funeraria per allestire camere ardenti ed effettuare cerimonie laiche o di varie fedi

Alla tragedia di una scomparsa si accompagna sempre la rigidità del percorso che porta all’estremo addio. Tutto senza un attimo di dolore proprio, di riservatezza. Anche Terni però avrà ora finalmente una Casa funeraria, la prima nella provincia. L’ha voluta la Rossi Onoranze funebri che ha realizzato una struttura dove sarà possibile ospitare il feretro prima della sepoltura, anche a poche ore dal decesso.

Si tratta di un luogo intimo e confortevole, lontano dagli obitori freddi e affollati e dalle abitazioni non ideali per allestire camere ardenti. Un luogo dove accogliere parenti e amici per un ultimo saluto.

La Rossi Onoranze funebri ha realizzato per questo tre ambienti ben distinti l’uno dall’altro, dove ospitare la salma con ampi spazi riservati per parenti e amici. Non solo, perchè nella sede di via dei Gonzaga 1, è stata realizzata anche una Sala del Commiato che può essere utilizzata sia per riti religiosi che laici nel

rispetto di tutte le ideologie. Il tutto senza costi aggiuntivi a quelli classici di un funerale, gestito dalle Rossi Onoranze funebri. La struttura dispone anche di due celle frigorifere per eventuali particolari esigenze legate ai tempi dello svolgimento del servizio funebre.

Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo complesso anche il Vicario del Vescovo di Terni, monsignor Salvatore Ferdinandi, che ha benedetto la struttura. Tra gli ospiti, il capogruppo del Pd al Comune di Terni, Francesco Filipponi, il consigliere di Alternativa Popolare Raffaello Federighi e il presidente della Confcommercio Stefano Lupi. Il taglio del nastro è stato fatto da Carlo Rossi, che ha voluto fermamente, insieme ai figli, la realizzazione di questa importante opera che va a colmare anche una lacuna avvertita, ad esempio, da quanti hanno dovuto fare i conti con decessi di parenti lontano dalla città. Con la Casa Funeraria Rossi di via dei Gonzaga 1, sarà possibile trasferire in poche ore il defunto a cassa aperta, all’interno della Regione.

“La Casa Funeraria Rossi nasce dall’idea di creare anche a Terni una struttura che possa sopperire all’insufficienza di luoghi decorosi adatti all’ultimo saluto al proprio caro. Il tutto in una realtà – sostengono Carlo Rossi e i figli Fausto e Maurizio – in cui non esisteva una Sala del Commiato pubblica, in cui le Strutture sanitarie e protette non possono garantire che obitori affollati e spesso poco decorosi, e anche quando l’abitazione non è il luogo naturale e più confortevole per la famiglia dove allestire la camera ardente. Quella che abbiamo realizzato vuole essere una struttura che permetta la corretta elaborazione del lutto, restituendo dignità alla salma e ai propri cari”.