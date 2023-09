Terni, sequestrati 358 giocattoli non conformi - Tuttoggi.info

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Terni hanno condotto un’operazione in tre punti vendita situati nei pressi della Cascata delle Marmore

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Terni, unitamente agli Agenti del Comando di Polizia Locale, hanno condotto un’operazione in tre punti vendita situati nei pressi della Cascata delle Marmore: 358 i giocattoli sotto sequestro amministrativo.

Quest’ultimi, a seconda dei casi, sono risultati sprovvisti della necessaria marcatura CE, in alcuni casi non conforme, e/o delle avvertenze in corretta lingua italiana, violando le norme in materia di sicurezza dei prodotti.