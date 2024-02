Terni, rubano articoli di profumeria in un negozio: denunciati - Tuttoggi.info

Per i due è stato richiesto alla Questura il rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

I Carabinieri della Stazione di Collescipoli hanno denunciato in stato di libertà, per furto aggravato in concorso, due uomini di origine georgiana.

Il personale di vigilanza, il 26 gennaio sorso, aveva notato il 35enne e il 38enne mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali di un negozio del centro commerciale Cospea. Fermati e controllati, sono stati trovati in possesso di prodotti di profumeria, occultati sotto i propri indumenti, per un importo di oltre 300,00 euro.

Per i due è stato richiesto alla Questura il rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Ai danni del 38enne, senza fissa dimora e privo di permesso di soggiorno, il Questore di Terni ha emesso un Decreto di espulsione con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.