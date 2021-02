Terni, Romboli in Tribunale per la tragica morte di Flavio e Gianluca - Tuttoggi

Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi erano stati trovati priva di vita dalle proprie famiglie, dopo aver assunto un mix letale di metadone e alcol

Aldo Maria Romboli, il 41 ternano arrestato come responsabile del decesso di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i due adolescenti ternani morti tragicamente nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2020, comparirà in Tribunale il prossimo 3 marzo per l’udienza preliminare che lo vede indagato per ‘morte come conseguenza di altro delitto’.

Mix letale di metadone e alcol

Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi erano stati trovati priva di vita dalle proprie famiglie nei rispettivi letti, dopo aver assunto un mix letale di metadone e alcol. Lo stesso Romboli aveva confessato agli inquirenti di essere stato lui a fornire la sostanza che è stata poi diluita con l’alcol e che non ha lasciato scampo ai due giovani ternani, morti nel sonno.

Arresti domiciliari

Romboli si trova attualmente agli arresti domiciliari in una comunità di recupero di Spello, misura confermata dal Tribunale del Riesame che aveva respinto le istanze formalizzate dalla Procura di Terni che aveva invece chiesto la misura dell’arresto in carcere.