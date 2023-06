Terni, revocata procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori della TCT - Tuttoggi.info

Le parti hanno concordato l'attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessazione dell'attività.

Revocata la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori della TCT: lunedì 12 giugno 2023, le segreterie di FIM, FIOM e FISMIC, congiuntamente alle RSU, si sono incontrate con la proprietà della TCT srl, assistita da Confindustria Umbria.

Dopo un’articolata discussione, le parti hanno concordato l’attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessazione dell’attività.

La TCT, inoltre, richiederà al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, una convocazione per l’avvio della CIGS per cessazione dell’attività; alla Regione Umbria, invece, una convocazione per l’attivazione delle politiche attive del lavoro.

“Su richiesta delle organizzazioni sindacali, infine, le società del gruppo KOENIG METALL, KGT e TECNO MULTISERVICE si sono rese disponibili ad assorbire complessivamente ulteriori lavoratori, oltre a quelli già assunti”, riferiscono i sindacati.