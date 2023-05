Terni, TCT procede con licenziamento collettivo di 51 lavoratori - Tuttoggi.info

Tct Terni, licenziamento collettivo di 51 lavoratori. Ai sindacati è stato notificato l'avvio della procedura. Lavoratori in assemblea

Licenziamento collettivo di 51 dipendenti della Tct, oggi 11 maggio, quella che sembrava solo un’ipotesi proprietà, è diventata invece una dura realtà. Proprio oggi, infatti, ai sindacati è arrivata la notifiche dell’avvio della procedura relativa al licenziamento collettivo dei lavoratori dell’azienda, che aveva il compito di tagliare e commercializzare i prodotti del Tubificio Ast. Ricordiamo che la proprietà, rappresentata da Gino Timpani, aveva un contratto in scadenza a marzo 2024, ma non c’è stato nulla fare. Nella comunicazione ai sindacati viene indicato il prossimo 21 maggio come data di fine produzione. In queste ore i lavoratori sono riuniti in assemblea con i sindacati per cercare di capire cosa fare e quali siano le migliori strategie da mettere in campo per difendere il proprio lavoro.