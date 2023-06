Terni, raid e furto alla Tonic: rubati ombrelloni e lettini - Tuttoggi.info

Furto di ombrelloni e lettini alla Tonic di Terni, formalizzata denuncia alla Polizia. Si indaga per risalire ai ladri in fuga

Nella notte appena trascorsa alcuni ignoti hanno compiuto un raid all’interno del parco piscina della palestra Tonic di Terni. Sono stati rubati lettini e ombrelloni per una cospicua somma di denaro. Ad accorgersi del fatto sono stati i dipendenti della palestra all’apertura di oggi 28 giugno, quando hanno trovato l’amara sorpresa. “Stiamo facendo di tutto per risolvere a breve la situazione e a procurarci quello che ci serve nel minor tempo possibile – ha riferito la direzione a TO – c’è grande rammarico”.

Furto alla Tonic, indaga la Polizia

Intanto è già stata formalizzata la denuncia alla Polizia di Stato che sta indagando per cercare di risalire ai responsabili del furto. Alcune telecamere presenti in zona potrebbero essere un valido aiuto per le forze dell’ordine.