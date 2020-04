Terni, ragazzino precipita da alto muro | Tragedia sfiorata - Tuttoggi

Tragedia sfiorata nella tarda mattina di oggi al parco Ciaurro, dove un ragazzino di 12 anni si è lasciato cadere all’interno del parco dall’alto muro che costeggia via Giannelli, zona di residenza del giovane che, poco prima, avrebbe avuto un diverbio coi genitori per questioni legate alla scuola. Allontanatosi dalla propria abitazione, senza farsi vedere, ha poi iniziato a costeggiare il muraglione per poi lasciarsi cadere.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, è stato un passante a dare l’allarme al 112 e al 118. Avendo visto il volo del giovane, ha subito allertato forze dell’ordine e del pronto intervento per portare soccorso al paziente.

Sul posto si sono subito portati due militari che erano in zona, raggiungendo il giovane per primi e confortando il ferito, in attesa dell’ambulanza. Contestualmente sono sopraggiunti anche i Vigili del Fuoco per forzare l’ingresso al parco, attualmente chiuso per l’emergenza Coronavirus, e permettere agli operatori sanitari di soccorrere il giovane.

Subito è stata effettuata una stabilizzazione in loco del piccolo paziente che, a quanto si apprendere, era cosciente e non in pericolo di vita, ma ha riportato diverse fratture alle gambe.