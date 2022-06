Terni, progetto stadio-clinica in consiglio | Associazioni 'bocciano' nuovo centro commerciale - Tuttoggi

Progetto stadio-clinica, Confartigianato e Cna 'bocciano' nuovo centro commerciale e propongono nuovo modello di sviluppo urbano

Il progetto definitivo dello stadio comunale di Terni Libero Liberati e clinica privata del presidente rossoverde Stefano Bandecchi sarà discusso nel prossimo consiglio comunale del 4 luglio per il parere favorevole all’approvazione del progetto in variante semplificata allo strumento urbanistico in conferenza dei servizi decisoria convocata dalla Regione per il 6.7.2022 e la delega ad esprimere il parere da parte del rup incaricato dal Comune.

Progetto stadio-clinica

In concomitanza con la firma della convenzione per l’utilizzo del Liberati per altri 2 anni da parte della Ternana calcio dello scorso 9 giugno, la Regione Umbria, con determina n.5678, per un importo di circa 40mila euro, aveva dato incarico all’Università Cattolica di esprimere un parere sulla possibilità di legare la realizzazione dello stadio a quella della clinica privata, visto che le parole dell’assessore regionale Luca Coletto (intervenuto in Seconda Commissione l’8 giugno scorso) erano state molto chiare sulla questione dei posti letto già assegnati a Perugia e non disponibili per Terni. A quanto sembra il parere non è ancora arrivato, ma fondamentale è la scadenza del 6 luglio, cioè il giorno in cui è convocata la Conferenza dei Servizi decisoria per la pubblica utilità: a quel punto, se la risposta non sarà ancora arrivata, si potrà chiedere una proroga di ulteriori 60 giorni, al termine dei quali dovrà invece essere nominato un commissario.