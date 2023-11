Precipita dalla tromba delle scale: gravissima 32enne - Tuttoggi.info

Drammatico incidente domestico in zona Campitello: donna precipita dall'8° al 1° piano lungo la tromba delle scale

Un drammatico incidente domestico si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì, in zona Campitello. Secondo quanto è stato possibile apprendere, una donna di 32 anni è precipitata dalla tromba delle scale, finendo la sua corsa al primo piano del palazzo di via della Fiera, dove risiede con la sua famiglia. L’impatto a terra è stato particolarmente violento e, da subito, le condizioni della donna sono sembrate serie. I primi a portare i soccorsi del caso sono stati i residenti della palazzina, in attesa che un equipaggio del 118 trasferisse la paziente al Pronto Soccorso in codice rosso. All’ospedale di Terni, la donna è stata sottoposta a intervento chirurgico per un politrauma e, attualmente, è ricoverata nel reparto di Rianimazione con riserva di prognosi. Sul fatto indaga la Polizia di Stato che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.