Terni-Orvieto, 5 patenti ritirate: over 32 i più indisciplinati, bene i neopatentati - Tuttoggi.info

Polstrada Terni-Orvieto in campo per prevenire la guida in stato di alterazione psicofisica: 5 patenti ritirare

Continua l’attività di controllo della Polizia di Stato in tutta la provincia di Terni, volta a verificare lo stato di alterazione psicofisica di quanti si mettono alla guida magari, ma non solo, dopo una serata in discoteca. La Sezione Polizia Stradale di Terni e la Sottosezione di Orvieto con l’ausilio di strumentazioni specifiche, hanno messo in campo ogni risorsa possibile nel fine settimana, controllando decine e decine di conducenti e relativi mezzi, per contrastare in modo energico e deciso il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e/o di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comportamento estremamente pericoloso che ancora rientra tra le principali cause di incidente stradale in Italia.

Controlli Polstrada, 5 patenti ritirate

Gli ultimissimi controlli effettuati, tanto nella zona di Terni, quanto dell’orvietano, hanno dato una risposta che lascia ben sperare: 5 patenti ritirate, di cui un rifiuto, a fronte di un totale di quasi un centinaio di verifiche fatte. La fascia di età più “colpita” è quella over 32, mentre nessun neo-patentato, per i quali è notorio che la tolleranza è zero, è stato colpito da provvedimenti.

Neopatentati disciplinati

L’educazione stradale, ormai è diventata una priorità nell’ambito dell’attività di prevenzione della Specialità , e l’insistente attività di controllo, hanno iniziato a dare i propri frutti. Giovani neo-patentati assolutamente disciplinati e responsabili, che sottoposti al controllo, alla fine di una serata in discoteca, sono risultati negativi; ma vi è di più: tantissimi genitori in sosta fuori dai locali, che in attesa di riportare i propri figli a casa, ringraziavano gli operanti e manifestavano la loro approvazione per l’attività svolta.