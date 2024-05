Tardino "Al lavoro per un'Europa con meno ideologia e più concretezza" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – L’obiettivo per la prossima legislatura è “sicuramente continuare il lavoro che abbiamo fatto e che ho fatto nelle quattro commissioni in cui sono stata inserita dal partito e farlo con una nuova maggioranza europea alla quale puntiamo. Abbiamo lavorato da partito di opposizione, un’opposizione costruttiva che ci ha comunque permesso di approvare quattro report a mio nome; di certo con una nuova maggioranza senza Ursula von der Leyen, senza la sinistra e senza ideologia, ma con più concretezza, potremo portare avanti un lavoro più di impatto e più determinante, per un’Europa dove ci sia più Italia e, soprattutto, più Sicilia e Sardegna”. Lo ha detto Annalisa Tardino, parlamentare europea uscente e capolista della Lega nella circoscrizione Isole alle elezioni del prossimo 8-9 giugno, in un’intervista all’agenzia Italpress.

