Terni, obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali - Tuttoggi.info

Da mercoledì 15 novembre scatta l'obbligo di catene da neve a bordo e pneumatici invernali. Ecco le strade interessate

Da mercoledì prossimo, 15 novembre, scatta l’obbligo per tutti i conducenti di autoveicoli a motore di circolare sulle strade di competenza della Provincia di Terni muniti di pneumatici invernali od avere a bordo catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. L’ordinanza dell’amministrazione avrà valenza fino al 15 aprile 2024 e sarà vigente su tutte le strade regionali (ex statali) e provinciali di competenza dell’amministrazione. Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

Misure di sicurezza e precauzioni per la sicurezza stradale

Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi sull’impiego dei dispositivi antisdrucciolevoli, l’ordinanza chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. La stessa ordinanza invita tutti i conducenti di veicoli a rispettare ogni misura precauzionale in caso di nevicate che alterino le normali condizioni delle strade al fine di non provocare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione e di salvaguardare la sicurezza stradale. Si invitano gli stessi automobilisti in transito sulle strade provinciali e regionali alla prudenza nella guida, in particolare in caso di condizioni metereologiche avverse, con riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle strade anzidette e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Questo affinché sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di problematiche per la circolazione. Prima di mettersi in viaggio, gli automobilisti devono inoltre accertarsi, tramite i normali mezzi d’informazione, sullo stato di transitabilità delle strade, sui limiti di percorribilità, sull’idoneità e lo stato dei mezzi antisdrucciolevoli utilizzati e in funzione e sul percorso che dovrà essere fatto, astenendosi qualora non ci siano le condizioni per procedere. I proprietari infine non devono abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano costituire pericolo o intralcio ai mezzi di soccorso, ai mezzi spazzaneve e ad ogni altro utente della strada.

Di seguito l’elenco delle strade dove sarà vigente l’obbligo

SP 001 – Tuderte Narnese SP 004 – Arronese (1° Tratto) SP 004 – Arronese (2° Tratto) SP 006 – Magliansabina SP 008 – Amelia-Orte SP 009 – Tuderte Amerina SP 009 – Tuderte Amerina SP 010 – Teverina SP 011 – Todi-Orte (1° Tratto) SP 011 – Todi-Orte (2° Tratto) SP 012 – Bagnorese SP 013 – Bolsenese SP 015 – Piegarese SP 016 – di Stroncone SP 017 – di Polino SP 018 – Calvese SP 020 – Narni-S. Urbano SP 021 – S. Urbano-Vasciano-Bivio Vascigliano SP 022 – Carsulana SP 024 – Maratta SP 028 – di Neramontoro per Montoro SP 029 – Capitonese SP 030 – di Alviano SP 031 – di Giove SP 032 – Pennese SP 033 – Lugnano-Attigliano SP 034 – Montecchio per Todi SP 035 – Stazione di Montecastrilli (1° Tratto) SP 037 – Montecastrilli-Avigliano-Melezzole SP 038 – Sambucetole-Castel dell’Aquila SP 039 – Sismanese SP 041 – Sette Valli SP 042 – di Arcone SP 043 – Segheria Sferracavallo SP 044 – del Piano SP 045 – Castel Giorgio-Castel Viscardo-Piano SP 045 – Castel Giorgio-Castel Viscardo-Piano SP 045 – Variante al C. A. di Castel Viscardo SP 046 – Tordimonte SP 047 – Torrealfina SP 048 – per Allerona Scalo SP 049 – Allerona-Allerona Scalo SP 050 – Osteriaccia SP 050 – Osteriaccia SP 051 – della Sala SP 052 – Fabro-Parrano (1° Tratto) SP 054 – Bonifica Ficulle Scalo SP 055 – di Porano SP 056 – Orvieto Scalo-Sferracavallo SP 057 – Pornellese-Montegiove-Montegabbione SP 058 – Montegabbione-Bivio SP 052 (Fabro-Parrano) SP 059 – Montegabbione-Piegaro SP 060 – Montegabbione-Monteleone d’Orvieto SP 061 – San Venanzo-Fratta Todina SP 062 – della Stazione di Piediluco SP 063 – dei Prati di Stroncone SP 064 – dell’Aia SP 065 – di Santa Lucia SP 066 – di Collebertone SP 067 – Valserra SP 068 – di San Mamiliano (2° Tratto) SP 071 – Calvi-Otricoli SP 074 – di Ferentillo-Castellonalto SP 076 – di Ancaiano SP Ex SS79 Ternana (Tratto dal C.A. di Marmore per Piediluco al Confine di Provincia con Rieti) SP 080 – della Fonte di Sangemini SP 081 – Camporotondo SP 082 – Farnetta SP 083 – Camerata SP 084 – Penna per Orte SP 085 – Porchiano del Monte SP 086 – Porchiano del Monte Attigliano SP 088 – di Cordigliano SP 089 – di Petroro SP 090 – di Civitella SP 091 – Amelia-Sambucetole SP 092 – di S. Bartolomeo SP 093 – di Mignattaro SP 097 – Casigliano-Collesecco SP 098 – Stazione Baschi-Sermugnano SP 099 – ex Aeroporto (1° Tratto) SP 104 – Frattaguida SP 105 – per San Vito SP 106 – del Casello Autostradale di Orte SP 107 – Viceno SP 108 – Fabro-Allerona Scalo SP 110 – ex SS 317 per Masciano (vecchia sede) SP 111 – dell’Abbadia SP 112 – Castel di Fiori SP 113 – ex SS 003 bis Tiberina (vecchia sede) SP 113 – ex SS 003 bis Tiberina (vecchia sede)

Strade regionali