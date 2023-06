Terni, macabra scoperta al cimitero | Area sotto sequestro - Tuttoggi.info

Cimitero Terni, raid notturni: tombe scoperchiate e sacchi con resti di bare. Area sotto sequestro, indaga la Polizia Locale

Nella mattina di oggi, 14 giugno, i sorveglianti del cimitero di Terni si sono trovati di fronte a una macabra scoperta: durante il giro di ispezione, infatti, hanno notato che alcune tombe erano state forzate e che c’erano dei sacchi di plastica, non in uso al Comune, contenenti resti di bare e materiale ferroso. L’assessore ai Servizi Cimiteriali, Mascia Aniello, contattata da TO, ha spiegato che “Sono stati subito attivate tutte le misure del caso, l’area è stata posta sotto sequestro e la Polizia Locale ha avviato le indagini per cercare di capire cosa sia successo. Proprio in questi giorni, con la giunta, stiamo discutendo sulla possibilità di aumentare la videosorveglianza, anche alla luce dei fatti del cimitero”.

Cimitero Terni, ipotesi messe nere

La notizia è stata lanciata da “Il Messaggero” che ha parlato anche di tracce di sangue che potrebbero lasciar supporre l’ipotesi di messe nere al cimitero di Terni. “Del sangue io non ho notizia – spiega ancora l’assessore – saranno le indagini a chiarire la dinamica dei fatti”.