Terni, locale del centro al Comune "Vergogna": scoppia 'polemica street food' - Tuttoggi.info

Street food vs locali del centro: l'amministrazione incassa la bocciatura degli esercenti "Le parole sarebbero poche per questi omuncoli"

In occasione del Tic (Terni Influencer & Creator Festival), con appuntamenti previsti per il 12, il 13 e il 14 aprile, in alcune zone del centro è previsto l’allestimento di alcune aree dedicate allo street food. Proprio per lasciare spazio ai furgoni dello street food è stato dato mandato alla Polizia Locale di notificare ai locali del centro situati nelle aree interessate il divieto di tenere tavoli e sedie all’aperto. Le prime serate dal sapore estivo e i giorni di venerdì, sabato e domenica non hanno certo reso felici i locali che saranno costretti a ‘chiudere’ parzialmente la propria attività in giorni particolarmente proficui per gli incassi e uno di questi in particolare si è esposto tramite social in modo piuttosto veemente contro l’amministrazione comunale: “Il Comune di Terni, per aiutare le attività del centro che pagano regolarmente e giustamente tutto l’anno migliaia e migliaia di euro di tasse – si legge nell’ironico incipit del post del locale in questione – ci obbliga a togliere tavoli e sedie nelle giornate di venerdì sabato e domenica in cui il lavoro e maggiore, per lasciar spazio ai furgoni dello street food (quindi concorrenza pura alla nostra attività) in occasione del Festival degli influencer!

Le parole sarebbero poche per definire questi omuncoli che ci rappresentano in consiglio comunale! Vergognatevi”.

La replica del vice sindaco Corridore

“Ormai, oltre a come ladri di futuro, siete conosciuti come sciacalli – parole del vicesindaco Riccardo Corridore – dirette alle opposizioni che sarebbero colpevoli di aver speculato sulla vicenda dei locali del centro contro lo street food. “Il provvedimento è stato chiesto dal Questore per motivi di sicurezza – sottolinea Corridore – Quindi il provvedimento non è colpa di Bandecchi, in caso prendetevela con il Questore”.