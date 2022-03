Terni, lavori di manutenzione sulla rete idrica il 29 e il 30 marzo - Tuttoggi

Sono previsti per martedì 29 e mercoledì 30 marzo lavori di manutenzione sulla rete idrica a Terni; il Sii metterà a disposizione servizi di contact center.

Terni: sono in programma lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica.

Durante gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Il Sii, comunque, metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 (da telefono fisso) e 0744.441562 (da mobile).

Martedì 29 marzo

Martedì 29 marzo il cantiere, dalle 8.30 alle 14.00, interesserà Via Trevi, Strada di Valserra, Via del Torrente, Strada del Viadotto, Via della Primavera, Strada di Bolzello, Strada della Camminata, Via Tre Venezie (dal ponte di Via Vulcano fino alla rotonda di San Carlo), Strada di San Carlo, Strada Flaminia, Strada di Prisciano (da incrocio di Via delle Officine), Strada di Volghe, Strada di San Panfano, Strada della Castagna, e zone limitrofe.

Mercoledì 30 marzo

Mercoledì 30 marzo, invece, dalle 8.30 alle 13.00, i lavori interesseranno Strada di Perticara, Strada di San Benedetto, e zone limitrofe.