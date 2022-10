Terni, la Guardia Nazionale Ambientale ricorda Massimiliano Raggi - Tuttoggi

Iniziativa al Parco Trento nella giornata di domenica 9 ottobre

La Guardia Nazionale Ambientale tutta esprime vicinanza verso la famiglia e il presidente della Guardia Nazionale Ambientale Alberto Raggi in ricordo del dirigente generale Massimiliano Raggi .

Domenica 9 Ottobre 2022 al parco Trento di Terni ci sarà un evento per promuovere e rispettare l’ ambiente “che sarà anche – si legge in una nota – la giornata del II Memorial in onore del dirigente generale Angelo Massi un grande volontario nonché figlio del Presidente Alberto Raggi verso il quale tutta la Guardia Nazionale Ambientale dal più piccolo distaccamento al più grande si stringe in questa importante giornata e iniziativa . Un ragazzo che come tanti altri purtroppo e’ andato via troppo presto ma che nello stesso tempo con il suo aiuto anche come volontario ha contribuito sempre a aiutare il prossimo e per il quale tutta la Guardia Nazionale Ambientale esprime la propria vicinanza verso non solo un ragazzo ma una grande persona che sarà sempre nel cuore di tutti i volontari”.