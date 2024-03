Terni, incontri a scuola per conoscere il diabete: L’opuscolo di associazione diabetici e Farmacie comunali - Tuttoggi.info

TERNI – Si intitola “Parliamo di diabete, conoscere per prevenire”, è stato realizzato dall’associazione diabetici Terni e da FarmaciAterni per far conoscere ai più piccoli la malattia ed è al centro di una serie di incontri nelle scuole primarie della città.

Si tratta di un opuscolo che, curato da Ambra Perotti e Francesca Perni, spiega, con immagini e testi adatti a catturare l’attenzione dei bambini e delle bambine, la patologia in modo semplice e fruibile e pone l’attenzione sul corretto stile di vita per prevenirla.

Due gli incontri fatti con le quinte classi della scuola Donatelli e altrettanti sono in programma con gli alunni della scuola Aldo Moro, il primo dei quali c’è stato questa mattina.

“La nostra associazione è da anni presente sul territorio come valido supporto per tutti i pazienti affetti dal diabete, una patologia complessa e delicata, in continuo aumento, che colpisce anche in età pediatrica – dice il presidente, Marco Pacifici. Grazie alla collaborazione ormai decennale con le Farmacie Comunali di Terni e alla sensibilità dell’amministratore unico, Stefano Minucci e del direttore generale, Nicola Nulli Pero, è stato possibile realizzare questa pubblicazione che invitiamo a leggere e conservare”.