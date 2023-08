Terni in lutto, è morto l'artista Nedo Onofri - Tuttoggi.info

Lutto a Terni, a 87 anni è morto l'artista Nedo Onofri: ha lasciato un segno nella pittura del secolo scorso, celebri i 'cesti di fiori'

Terni in lutto, all’età di 87 è morto l’artista Nedo Onofri, originario di San Gemini. Pittore, restauratore e decoratore, Onofri ha iniziato a dipingere all’età di 12 anni e non ha più smesso. Celebri i suoi ‘cesti di fiori’ e le sue opere sono arrivate in importanti collezioni private sia in Italia che all’estero.

“Il linguaggio pittorico di Onofri – si legge nella biografia – è un linguaggio destinato a un mondo in cui l’uomo è al centro, alla base e al vertice di tutto. Un linguaggio comprensibile, articolato da regole sintattiche e grammaticali complesse ma chiare e non è il fantasticante biascicamento di tanta pseudo-pittura fatta di parole sconnesse e di frasi deliranti alle quali vengono attribuiti poi chissà quali reconditi significati. Per Onofri vale ancora la regola che in arte conta solo il risultato e non bastano le sole buone intenzioni. Ecco perché egli ha affinato il suo linguaggio, depurato il suo stile, metabolizzando la realtà con cui viene a contatto, restituendocela poi rivissuta interiormente e magicamente trasformata”.