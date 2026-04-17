Cina, gli astronauti della Shenzhou-21 impegnati in attività extraveicolari - Tuttoggi.info

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Cina, gli astronauti della Shenzhou-21 impegnati in attività extraveicolari

ItalPress

Cina, gli astronauti della Shenzhou-21 impegnati in attività extraveicolari

Ven, 17/04/2026 - 18:17

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’equipaggio del Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale orbitante della Cina oggi ha completato la terza serie di attività extraveicolari della missione, secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency.

Il trio di astronauti – Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang – ha lavorato per circa 5,5 ore e ha completato i compiti assegnati all’1:36 del mattino, ora di Pechino, assistito dal braccio robotico della stazione spaziale e da un team a Terra.

Finora Zhang Lu ha condotto complessivamente sette attività extraveicolari, stabilendo un nuovo record per il maggior numero di passeggiate spaziali compiute da un astronauta cinese.(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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