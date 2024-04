Terni, in consiglio comunale è questione di 'coglioni': Bandecchi 'cacciato' - Tuttoggi.info

Bandecchi show in consiglio comunale, ma la presidente Francescangeli mostra le 'palle' e lo caccia, Insulti e minacce a Palazzo Spada

“Ti do due pizze, pezzi di merda, non contate più un cazzo, non capite una sega, mi state sulle palle, vaffanculo, non esistete più, dovete stare muti, dirigentuculi di merda” – ecco il Bandecchi dixit dalla poltrona di sindaco di Terni, durante il consiglio comunale di oggi, 29 aprile. Il turpiloquio come arma e intimidazioni nei confronti delle opposizioni continuano ad essere gli strumenti preferiti da colui che ha dichiarato che verrà eletto presidente del consiglio col 40% dei voti. Se il modo di esprimersi sarà proporzionale all’altezza della carica ci attendono blasfemie e scomuniche. Ma restiamo al più ‘umile’ consiglio comunale di Terni, dove a tener banco continuano ad essere le ‘bandecchiate’ con buona pace dei problemi reali della città. Dagli scranni di Palazzo Spada il limite sembra essere stato raggiunto, almeno per noi giornalisti di campagna, che non capiamo i limiti che si possono tollerare nella massima sala di rappresentanza della democrazia cittadina.

Questione di ‘coglioni’ e di ‘palle’, Bandecchi cacciato

“Signor sindaco per favore” – la presidente del consiglio Francescangeli ha avuto il suo da fare per tenere buono Bandecchi che rispondeva al consigliere Filipponi: “Mi butti fuori” – ha risposto il sindaco e la Francescangeli lo ha ‘coraggiosamente’ invitato ad uscire, mostrando ‘le palle’ in attesa dei ‘coglioni’. Bandecchi ha lasciato dunque l’aula. Il caos. Prende la parola l’assessore Schenardi: “L’altra volta ho detto che Cecconi aveva i coglioni come un coniglio e lo confermo – ha detto Schenardi rivolgendosi alla consigliere di FdI, Cinzia Fabrizi – spero che lei abbia le stesse orecchie che ho io per sentire quello che viene detto dietro di lei (dove sono seduti altri consiglieri di FdI e lo stesso consigliere Cecconi, quello della rissa sfiorata con Bandecchi, ndr). Siamo rappresentanti delle istituzioni sia qui che sui social, dove ci si permette di dire certe cose sul sindaco“. Poi tocca al vicesindaco, Riccardo Corridore che interviene per fatto personale: “Cara consigliera Fabrizi il suo è perbenismo ipocrita, fa una ricostruzione dei fatti totalmente ipocrita rispetto al mio ultimo intervento al consiglio comunale. Quando ho parlato io il consiglio era sospeso e induce all’errore chi la ascolta. Quando chiesi la parola, gli assessori più vicini, come Schenardi e Iapadre, hanno ascoltato che Cecconi diceva al sottoscritto ‘ Vediamo che cosa ha da dire questo coglione’. Se Cecconi vuole darmi del coglione lo faccia di persona. Mi chiama, andiamo di là e mi dice in faccia ‘sei un coglione’. Per fare questo ci vogliono gli attributi caro Cecconi”.

Bandecchi, il turpiloquio e le minacce come arma

Bandecchi prende la parola dopo la proposta di sfiducia: “Non ho capito a chi è rivolto l’atto di sfiducia – tuona Bandecchi – una cosa è sicura: i miei avvocati avranno in mano questo pezzo di carta scritto stupidamente da degli incapaci e troveranno gli estremi per portarvi tutti in tribunale. I vigili buttino fuori questo stronzo qua – riferito al consigliere del Pd, Francesco Filipponi intervenuto nella bagarre generale dopo i ‘rispetti’ del sindaco rivolti a Cecconi – muto, zitto, vuoi che vengo io lì? Basta sennò becchi anche du’ pizze oggi. Siete rimasti solo voi a non capire un cazzo io con la mia università dò un milione a questa città – riferendosi alla vigilanza privata – e voi pezzenti di merda neanche 5 euro ci avete messo”. Ipse dixit. Non è difficile capire perché, nel discorso del 25 aprile, Bandeecchi ha detto che sarebbe stato fascista (anche se ha aggiunto che per fortuna ha vinto la parte giusta della storia, ndr).